Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettiği dersi verecektir.

Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önceliklidir. Dertlerinize derman olabilmek için canla başla çalışıyoruz.

Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ın alt yapısı üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor.

Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi Cumhur İttifakı olarak kardeş belediye ilan ettik, Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Isparta, Nevşehir, Tokat ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 Ak belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleri depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özverili çalışıyor siz biliyorsunuz.