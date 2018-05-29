Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu

29 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan Pensilvanya'dan icazet aldı" iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erdoğan ayrıca İnce'ye tazminat davası da açtı.

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta cuma günü bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Erdoğan 2001'de partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'in yanına ABD'ye gitti ve izin aldı. Erdoğan'ın yanında bir isim daha vardı. Bu ismin başına bir şey gelmemesi için şu anlık bu olayı gizli tutuyorum. Ancak başkan olduktan sonra açıklayacağım" demişti. Erdoğan ise iddiaları reddederek, "Açıkla, açıklamazsan namertsin" demişti.