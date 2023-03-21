Erdoğan'dan Irak'a çağrı: Topraklarınızı PKK'dan temizleyin!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda Irak'a bir çağrı yaparak: ''Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir'' dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz.
Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.
Topraklarınızı PKK'dan temizleyin
Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.
Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız.
Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.