Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! Bunun adı zulüm siyasetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin, "Türkiye, bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

Mescid-i Aksa baskınına tepki

Sözlerine, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek başlayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ramazan ayında da İsrail polisinin, terör ve tedhiş eylemleriyle Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, coplarla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak, tam anlamıyla belhum adal'lik işaretidir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir.

Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir

Türkiye, bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum."