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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhine iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

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