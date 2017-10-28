Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı

28 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili olarak, "Tutturdu şimdi 'erken seçim' diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran'da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok" dedi.

Erdoğan, "Şu anda IMF'ye Türkiye'nin borcu var mı? Yok. Neyi konuşuyorsun sen hala, hangi erken seçim? Bunlarla sen halkı aldatamazsın. Demokrasilerde zaman bellidir, vakit gelir çıkarsın, seçimi yaparsın. Sen şimdi ey Kılıçdaroğlu, çalış da 2019'un Mart'ına hazırlan" diye konuştu.