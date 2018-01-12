Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

12 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmasından bölümlere yer verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde zedelediği ve Erdoğan hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçakça ve sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki, vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen anamuhalefet partisinin lideri davalı tarafından tekraren dillendirilmesi, davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarında bahsettiği telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının sahteliğinin, bilirkişi raporlarıyla sabit olunduğu bildirilen dilekçede, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik aynı ve benzer iddia ve söylemlerle kişilik haklarını ihlal eden hakaret içerikli beyanlarını tekrarladığı kaydedildi.

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