Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşu için BRICS'e çağrı

27 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha adil yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için BRICS ile ortak hareket edebileceklerini belirtti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da bir araya geldi.

BRICS çalışma toplantısında konuşma yapan Erdoğan, "daha adil ve daha tarafsız" yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalar bulunduğuna dikkat çekerek, bu çalışmalarda ortak hareket edilebileceğini belirtti.

BRICS yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye'deki kurumlar arasında işbirlikleri tesis edilebileceğini de söyleyen Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BRICS yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.