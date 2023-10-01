Erdoğan'dan Meclis açılışında 'yeni anayasa' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu’na hitap etti.

Erdoğan, yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemelerin teker teker hayata geçirileceğini belirterek "Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankası'ndan gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek. Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve sivil anayasa için de ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek. AK Parti ve MHP, Anayasanın Meclis'ten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek."

Cumhurbaşkanı, yeni anayasayla yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacaklarını belirterek "Türkiye Yüzyılı Anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'AB'den bir beklentimiz yok'

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) ise şöyle seslendi: "Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk, onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler. AB'nin ülkemize yönelik tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Ortaya koyduklartı ilekleri süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den bir beklentimiz yok. Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz."

Meclis'teki önlemler

Erdoğan, siyasi parti gruplarının altıya yükselmesi nedeniyle bazı günler Meclis'in ziyaretçi sayısının 15 bini geçtiğini ifade ederek "Bu nedenle yeni dönemde Meclis ve çevresi bin 167 kamerayla gece gündüz izlenirken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı" dedi.