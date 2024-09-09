Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Her adım atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran'ın vahşice katledilmesiyle ilgili olarak, "Bu hunharca cinayetin sonuna kadar takipçisi olacağım. Masum yavrumuzu hayattan koparan katillerin adalet önünde en ağır cezaya çarptırılması için gereken her adım atılacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, cinayetin toplumda derin bir acı ve üzüntü yarattığını vurgulayarak, "Narin kızımızın katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Tüm çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve onları hedef alan her türlü caniyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları hedef alan her türlü suça karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "İster bölücü örgütler, ister uyuşturucu satıcıları olsun, vicdansız canilerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için kararlı duruşumuz devam edecek" açıklamasında bulundu.