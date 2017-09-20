Erdoğan'dan Roş Aşana tebriği

20 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Musevi vatandaşların bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roş Aşana mesajı, şöyle:

"İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen ve Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bizler, toplumsal, kültürel ve dinsel farklılıkları tarih boyunca zenginlik olarak telakki eden kadim bir geleneğin mensuplarıyız. Bu nedenledir ki, vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, hep birlikte barış ve huzur içinde yaşamalarına büyük önem atfediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin en temel haklardan biri olduğuna inanıyor, ecdadımızdan miras aldığımız bu anlayışın muhafazasını birlik ve beraberliğimizin de teminatı olarak görüyoruz. Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere tebriklerimi iletiyor, kendilerine esenlikler diliyorum"

Kaynak: DHA