Erdoğan'dan 'sandıklara sahip çıkın' mesajı: İşi hiç olmadığı kadarıyla sıkı tutmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki iftar programının ardından 31 Mart'taki yerel seçime dair mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 70 yılı aşan hayatımızda yarım asrı bulan siyaset hayatımızda dua almak için çalıştık. Hep bu gaye için çaba sarf ettik. Her seçimi geçmişte yaptıklarımızın hesabı verme, gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma olarak gördük. Geçmişte milletten alamadıkları yetkiyi darbe yoluyla almaya çalışanlar vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı olduğum zaman oyuna geldim.

'Allah'ın izniyle biz muradımıza ereceğiz'

- Bundan dolayı 1 hafta hapiste yaşadım. Bıraksak her iki zihniyet hemen başını kaldıracak. Sandığı çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yollara tevessül edemiyor. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. CHP'nin adayı bu oyunların bu tezgahların peşinde. Benim halkım bu seçimde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Allah'ın izniyle biz muradımıza ereceğiz.

- Kimi partiler seçmenlerinin oylarını işportaya çıkardılar. Bavul bavul euroları kimse izah edemez. Bu seçimde İstanbul'da şehrin geleceğiyle ilgili olmayan bir oyun oynanıyor. Yarası yalan yarısı yanlış bilgilerle yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlıktır. Zübük siyasetini horlatanların niyeti bugün İstanbul yarın da tüm ülkeyi yağmalamaktır. Allah'tan tek ayak üzerinde 40 yalan söyleyenlerden bizi korumasını temenni istiyorum.

'Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum'

- Seçim sahada kazanılır sandıkta tecil edilir. Sizler bugüne kadar adaylarımız ve teşkilatlarımızla beraber canla başla sahada çalıştınız. Asıl vazife pazar günü sizi bekliyor. Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadarıyla sıkı tutmamız gerekiyor. Kimsenin oyunda gözümüz yok ama bize verilen oyu da zahiy edemeyiz.

- Her şeyi adım adım izleyeceğiz. Bina görevlisiyle kat görevlisiyle sandık müşahidiyle biran bile vazifemizi terk etmeyeceğiz. Yerimizi yedek bir görevli gelmeden ne olursa olsun bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Sandık görevlilerimizin kaynağı teşkilatımız olmayan hiçbir bilgiye riayet etmemeleri gerekiyor.

- Son söz olarak şunu söylemiyorum. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti. İstanbul'u bir 5 yıl daha aynı akıbete bırakamayız. Şehrimizi hangi zihniyetin yöneteceğini belirleneceği 31 Mart seçimin şimdiden hayırlara vesile diliyorum.