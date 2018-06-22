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Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Ataşehir'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz" diyerek Sincar'a operasyon yapılabileceğinin mesajını verdi.

Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ataşehir'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. 

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Kandil'e indik 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. İkinci bir adım daha attık terör örgütü toplantı halinde, İHA'lar SİHA'lar bunları tespit etti, uçaklar imha etti. Biz Afrin'e Cerablus'a gireceğiz dedik, Bay Kemal girmeyin dedi. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz" ifadelerini kullandı. 

Son dakika Sincar Erdoğan Kandil

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