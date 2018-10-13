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Erdoğan'dan Trump'ın teşekkürüne yanıt

ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden "Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum" paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.

Erdoğan'dan Trump'ın teşekkürüne yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." ifadesini kullandı.

Trump'tan Erdoğan'a teşekkürTrump'tan Erdoğan'a teşekkür

 

Kaynak: AA

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