Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz ziyaret

22 Ekim 2017

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Gençlik Şurası'na katıldıktan sonra Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nin karşısındaki bir binaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oturan Yücel Taşdemir ailesinin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile üyeleri ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aynı binada ikamet eden Mehmet Taşdemir'in evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA