Erdoğan'ın fotoğrafını indiren DEM Partili başkan ifade verdi

Bitlis'te mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki makamına giden DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makamda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cumhurbaşkanına hakaret'ten başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün beraberindeki avukatlar, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve partililerle Tatvan Adliyesi'ne giden Başkan Erol, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Adliye çıkışı açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, yapılanların hiçbir hukuki tarafının olmadığının apaçık ortada olduğunu savundu.

Girişimlerin Tatvan Belediyesine kayyum atama çabası olduğunu iddia eden Erol, şunları söyledi: “Tatvan Belediyesi'ne kayyum atamak için yaptığınız uğraşları görüyor ve biliyoruz. Yaptığımız davranışın yasada hiçbir yeri olmamasına rağmen, rakip bir siyasi partinin genel başkanının fotoğrafını makam odamda bulundurmak zorundaymışım gibi davrananlar... Muz cumhuriyetinde mi yaşıyorsunuz? Hukuk ilkelerine bağlı kalmak zorunda değil misiniz?

'Tek amacınız kayyım atamak'

Başka illerde MHP ve CHP'li başka partili belediyeler aynı şeyi yaptığında, zorunluluk olmadığı için fotoğrafı bulundurmuyorken neden bir soruşturma açılmıyor da sadece Tatvan'da bu soruşturma açılıyor? Şimdi ben suç mu işlemiş oluyorum. Eğer çok isteniyorsa yasasını çıkarın biz de asalım, yoksa bizi olmayan zorunluluklara uymak zorundaymışız durumunda bırakmayın. Tek amacınız kayyum atamak olduğunu emin olun biliyoruz. Ama her şeye rağmen bizler kanunlara bağlı olmaya devam edeceğiz. Sizlere rağmen suç işlemeyeceğiz. Tatvanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz."

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise soruşturmaya tepki göstererek, iktidarın bölgede istediği sonucu alamadığı için tekrardan kayyum siyasetine döndüğünü öne sürdü. Açıklamaların ardından Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol ve beraberindekiler adliyeden ayrıldı.