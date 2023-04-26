Erdoğan’ın Mersin mitingi ertelendi
Dün katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitingi de ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrası miting ve açılışları iptal ederek dinlenmeye çekildi.
Mersin mitingi ertelendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Mersin mitinginin de ertelendiğini duyurdu.
Kandemir, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
TV programı da iptal edildi
Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın katılacağı televizyon programı da rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.