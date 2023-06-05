Ergun Göknel kimdir? Ergun Göknel öldü mü?

Eski İSKİ'nin Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. Vefat haberini, eski mesai arkadaşlarından Celal Kodamanoğlu duyurdu.

Celal Kodamanoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese günaydın demek isterdim, ama aldığım telefon beni üzdü, bir zamanlar İSKİ de birlikte çalıştığımız, Genel Müdürümüz ERGUN GÖKNEL maalesef vefat ederek aramızdan ayrılmış, cenazesi bugün öğle namazını müteakip Zincirlukuyu Camiinden kaldırılacakmış, İstanbul dışındayım, yoksa gitmek isterdim... Belki sizler onu geçmişteki basından haberlerinden farklı tanırdınız ama dıştan bakmak ile aynı çatı altında yaşamak farklıdır... üzüldüm Allah rahmet eylesin”

İski yolsuzluklu skandalı nedir?

Göknel'in İSKİ'nin Genel Müdürü'yken boşanmak istediği eşine 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi de kabul etmesi gündem olmuş, sonrasında eşi Nurdan Erbuğ, eski eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen de iddiaların araştırılması için Ergun Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmişti.

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptandı. Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre'deki paranın da iadesi de istendi. Ayrıca "Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı" gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ'a ödenen 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el kondu. Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, İSKİ davasında beraat etmişti.

Ergun Göknel kimdir? Kaç yaşındaydı?

1989 Türkiye Yerel Seçimleri'nde başta 3 büyük şehir olmak üzere birçok şehri kazanan sosyal demokratlar, gelişen diğer siyasi olayların da etkisiyle 1994'teki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehri kaybetti.

9 Nisan 1937’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Şişli Terakki, liseyi ise English High School for Boys İstanbul (İstanbul İngiliz Erkek Okulu)’da okudu. Stuttgart Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Doktorasını da aynı üniversitede yaptı.

1968’te beş ay kadar Ankara’da Atom Boya ve Kimya Sanayiinde, 1970-72 yılları arasında Gebze İzocam AŞ’de laboratuvar şefi olarak çalıştı. Avcılar Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’de işletme ve fabrika müdürlüğü (1972-80) yaptı. 1980-81 yılları arasında Selplast AŞ’de genel müdürlük, 1981-82 arasında ise Kozanoğlu-Çavuşoğlu Grubunda gıda sanayi koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 1982’de Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’ye dönerek genel müdürlük görevinde bulundu. 1985-89 yılları arasında kendi mümessillik ve danışmanlık kuruluşu Elkim AŞ’de çalıştı. Nisan 1989-93 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ’de genel müdürlük yaptı. Bir ihale yolsuzluğu davasında mahkûmiyet alarak beş yıl (Ağustos 1993-Ağustos 1998) Bayrampaşa ve Eskişehir Kapalı Cezaevleri ile Keçiören ve Kalecik Açık Cezaevlerinde kaldı. Ağustos 1998’de tekrar kendi şirketinde çalışmaya başladı.