Erişim engelinin ardından gündem oldu! Türk kullanıcılar açık ara Instagram'ın zirvesinde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün alınan kararla sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli getirdi. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtilirken erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu aktarıldı.

Instagram'a erişim engeli (yasağı) ne zaman kaldırılacak?

Instagram, erişime kapatılma kararına ilişkin önümüzdeki dakikalarda bir adım atarsa söz konusu karar geri alınabilir.

Türkiye, Instagram'ın zirvesinde yer alıyor!

Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye, Instagram uygulamasının aylık kullanım sıklığı açısından dünya genelinde en yüksek sayıya ulaştı.

Türkiye'deki kullanıcılar, ortalama olarak ayda 586,8 kez Instagram uygulamasını açarak bu alanda zirvede yer aldı. Türkiye'yi, 558,3 ortalama ile Arjantin ve 507,3 ortalama ile Şili takip etti. Dünya genelindeki ortalama ise 347,8 olarak belirlendi. Listenin sonunda ise 85,3 ortalama ile Vietnam yer alıyor.

Instagram'da en çok Türkler zaman geçiriyor

Instagram uygulamasında geçirilen süre bakımından da Türkiye lider konumda. Türk kullanıcılar, ayda ortalama 32 saat 41 dakika boyunca Instagram'da vakit geçiriyor. Bu oran, dünya ortalaması olan 15 saat 50 dakikanın oldukça üzerinde. Türkiye'yi 22 saat 27 dakika ile Brezilya ve 21 saat 42 dakika ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 2 saat 16 dakika ile Vietnam bulunuyor.

Türk kullanıcıların Instagram'ı yoğun bir şekilde kullandığını ve Instagram'ın ülkede ne kadar popüler olduğunu gösteren bu veriler, Türkiye'nin hem kullanım sıklığında hem de uygulamada geçirilen sürede dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer alması sebebiyle platform için Türk kullanıcıların önemini ortaya koyuyor.