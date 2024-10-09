Erkan Baş'tan Özgür Özel'in sözlerine tepki!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı; ailelerine sabır diledi. TBMM Genel Kurulu'nda dün kapalı oturum yapıldığını hatırlatan Baş, "Bütün açık yüreklilikle ifade etmem gerekiyor ki, dünkü toplantıyla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Tümüyle bomboş; kamuoyunun, gazetelerde çok rahat takip edebileceği haberlerden derlenmiş konuşmalardan ibaret bir toplantıyı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Son dönemde öldürülen kadın ve çocuklara ilişkin iktidarın acilen yeni tedbirler alması gerektiğini ifade eden Baş, "Bugün sokağa çıkan bütün kadınların talep ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi ve bu kadın düşmanı politikalarla köklü bir hesaplaşma yaşanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Helalleşmeye de normalleşmeye de yokuz

Erkan Baş, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında Genel Kurula hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı'nın ayakta karşılanmasıyla ilgili tartışmaları anımsatarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bu konudaki tavrı ve davranışı dolayısıyla TİP'e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. "Biz zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün bir normalleşmeye de yokuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz" diyen Baş, parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirtti.

CHP kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına

Baş, şöyle devam etti: "CHP yönetimi bu tavrının gerekçelerini paylaşmak yerine, kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına girmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söylediği sözleri gerçekten şaşkınlıkla izledim. Herhangi bir partinin aldığı oyu küçümsemek siyasetten çok ayıptır. Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçinin 'Onlara sözü ben verdim.' diye tekrar tekrar ifade etmesi anlaşılabilir bir durum değil; zaten bu gerçek de değil. Bu iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yaklaşım içerisinde. Keşke Özgür Özel TİP'i, AKP'ye karşı eksik muhalefet yaptığı için eleştirseydi. Bir muhalefet partisinin, başka bir muhalefet partisini 'Sen fazla kararlısın, sen eğilmiyorsun.' diye eleştirmesi, tek kelimeyle şaşkınlık verici bir durum. Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye karşı harcayalım. İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz."