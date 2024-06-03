Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti (Asuman Tuğberk kimdir?)

TRT'de yayınlanan 'Evet-Hayır Yarışması'nın sunucusu olarak hafızalara kazınan, TGRT kanalında 'Erkan Yolaç Show' adlı eğlence programı yapan Erkan Yolaç, 16 Mayıs günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Erkan Yolaç'ın kaybının ardından sadece 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ın 72 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yolaç Ailesi acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu:

"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü?

Asuman Tuğberk, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran 2024 yılında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı.