Eros'u öldüren zanlı yeniden yargılanacak
İstanbul'da Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle ceza alan zanlının yeniden yargılanmasına karar verildi.
İbrahim Keloğlan isimli kişi, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kediyi tekmeleyerek öldürmesinin ardından yargılandığı davada indirim uygulanarak 1 yıl 3 ay hapis cezası almış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Birçok kişi karar tepki göstermişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepkilerin ardından yargının aldığı yeni kararı X hesabından duyurdu
Tunç, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."
Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.