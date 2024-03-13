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Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay

İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi işkence ederek öldürmesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
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Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirdi.

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.