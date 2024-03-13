Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay
İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi işkence ederek öldürmesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirdi.
Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.
Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.