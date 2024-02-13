Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Toprak altında işçiler var, sayısı belli değil" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitti

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmaları başladı

Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

AFAD: Çevre illerden personel sevk edildi

AFAD'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:

Yerlikaya: 9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı bölgeye gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anagold Madencilik'ten açıklama

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu acil durum planını devreye aldıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, toprak kaymasının saat 14.28 sularında yığın liç alanında meydana geldiği kaydedildi.

Şirketin bu zorlu süreçte en önemli önceliğinin çalışanlar ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."