Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem: 6 Şubat'ın yıl dönümünde korkuttu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 14.16’da kaydedildiğini duyurdu.

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı

AFAD verilerine göre, yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Kemah olarak belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Vali Aydoğdu'dan ilk açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı canlı yayında depremin merkez ilçesinden de hissedildiğini ve yaklaşık 15-20 saniye hissedildiğini belirtti. Vali Aydoğdu, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu.

6 Şubat'ın yıl dönümünde yaşandı

4.9 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 tarihli büyük depremin yıl dönümünde yaşandı. Ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış ve resmi verilere göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti; yaralananların sayısı ise 107 bin 213’ü aşmıştı. Erzincan bu iller arasında yer almazken özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya gibi illerde ağır hasar ve can kayıpları yaşanmıştı.