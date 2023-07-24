Esenyurt'ta bir kadını darp eden saldırgan tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında dövdü. Bayılan kadını park halindeki minibüse bindirmeye çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli kadının, gördüğü şiddet sonrası bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Şeyhmuz Dağ olduğu tespit edildi.

Saldırgan tutuklandı

Şeyhmuz Dağ ile olay anında yanında bulunan E.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dağ çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, E.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur D.S'nin ise herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.