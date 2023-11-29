Esenyurt'ta sanayi sitesini su bastı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sanayi sitesindeki bazı işyerlerini su basarken, caddede biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su basması üzerine İSKİ ekiplerine haber verildi.
Sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki bazı caddelerde de su taşkınlığı yaşandı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.
Mobilya üretimi yapılan bir imalathanenin girişine kum torbaları konularak önlem alındı. İmalathane çalışanı Abdullah Erhan, mazgalların tıkalı olmasından dolayı suyun içeri girdiğini söyledi.
Bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.