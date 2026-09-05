Esenyurt'ta trafik denetiminde saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

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Polis memuru M. Ali Topatan'ın şehit düştüğü olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelmişti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir otomobil ekipler tarafından durduruldu.

Otomobil sürücüsü E.A. hakkında işlem başlatıldı. Aracının bağlanacağını öğrenen sürücü, işlemlerin tamamlanmasının ardından yanında bulunan silahla polis memuruna arkadan ateş açtı.

Saldırıda sivil trafik polisi M. Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralandı. Acilen hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.