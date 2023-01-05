ESİS ile Öz Gıda İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

ESİS ve Öz Gıda İş Sendikası yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ESİS Genel Merkezi'nde imzalanan sözleşmede, 1. grupta yer alan tezgahtar, hamurkar, pişirici ve şoför için aylık net 10 bin 37 lira, 2. gruptaki matador pişirici, çıkarıcı, ekmek satış elemanı için net 9 bin 609 lira, 3. grupta yer alan çırak, temizlik personeli, dağıtıcı için net asgari ücret bordrosu belirlendi.

Sözleşmede ayrıca günlük yevmiye, hafta tatili, genel tatil, fazla mesai ücretleri için de 3 gruba yönelik ücret çizelgesinde anlaşma sağlandı.

"Net 8 bin 500 liradan başlayan maaşlarla bir toplu sözleşme yaptık"

ESİS Genel Başkanı Çetin Keçeli yaptığı açıklamada, tarafların haklarını korumaya çalıştıklarını belirterek, "Birinci tarafımız üreticinin emeğinin karşılığını alması, ikinci tarafımız ise maliyetteki unsurları hesaplayarak tüketicinin pahalı ekmek yememesidir. Bu iki unsuru da hesaba katarak toplu sözleşmeler yapıyoruz. Asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkmasıyla beraber biz de net 8 bin 500 liradan başlayan maaşlarla bir toplu sözleşme yaptık" dedi.

Ekmek fiyatı sabit olmasına rağmen gider kalemlerinde ücret artışlarının serbest olmasına değinen Keçeli, "Devletin bize verdiği tahsisli un 360 liraya mal oluyor, serbest piyasada ise un 500 lira civarında. Biz daha çok devletin bize tedarik ettiği tahsisli unu kullanıyoruz. Ruhsatlı fırınlara tahsisli un tedarikinin devam etmesinde büyük fayda mülahaza ediyoruz ve bununla beraber doğal gaz, elektrik, yakıt gibi diğer girdilerimizde de bir sübvanse olursa maliyetlerimiz düşer, fiyatlarımız makul seviyede kalır" diye konuştu.

Öz Gıda İş Sendikası Marmara Bölge Temsilcisi Yıldırım Çiçek de fırıncılık sektöründe sendikalaşmanın dağınık ilerlediğini ifade ederek, işverenin de çalışanın da haklarının korunması için temel meslek kurallarının kanunla belirlenmesi talebini dile getirdi.