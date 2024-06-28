Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS birincisi oldu

65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dr. Betül Sayan Kaya, resmi X hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla oğlu Ahmet Âkif Kaya'nın LGS birinci olduğunu duyurdu.

Paylaşımında kendisine yaşattığı gurur ve sevinçten dolayı oğluna teşekkür eden Kaya, "Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.