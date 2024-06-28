Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS birincisi oldu
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla oğlunun LGS birincisi olduğunu duyurdu.
65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dr. Betül Sayan Kaya, resmi X hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla oğlu Ahmet Âkif Kaya'nın LGS birinci olduğunu duyurdu.
Paylaşımında kendisine yaşattığı gurur ve sevinçten dolayı oğluna teşekkür eden Kaya, "Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.
Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. 💐🧿 Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum.— Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) June 28, 2024
Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız.
Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum. pic.twitter.com/C66noavjaD