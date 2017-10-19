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Eski dekana FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası

Eski Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykul, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski dekana FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası
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Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve görevinden ihraç edilen eski dekan Aykul ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, hakkındaki suçlamalar okunduktan sonra Halil Aykul'a söz verildi.

Sanık Aykul, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

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