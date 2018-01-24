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Eski İtalyan Hastanesi'nde yangın

Beyoğlu'nda kullanılmayan Beyoğlu'nda eski İtalyan Hastanesi'nin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eski İtalyan Hastanesi'nde yangın
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Firuzağa Mahallesi, Defterdar yokuşunda bulunan ve kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca, alevlerin sıçrama ihtimali nedeniyle yanındaki 5 katlı bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

beyoğlu yangın

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