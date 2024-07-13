Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kaza yaptı: Motosikletteki genç yaşamını yitirdi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı, Beykoz'da kaza yaptı. Fatma Zehra Kınık otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Beykoz'da Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. İHA'nın haberine göre kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı.
3 kişi yaralandı
Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.