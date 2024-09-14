Eski Kuveyt Başbakanı Sabah vefat etti

Kuveyt resmi ajansı KUNA, ülkenin eski başbakanı Sabah'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Haberde, Sabah'ın 1942 doğumlu olduğu ve 1968 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunduğu ifade edildi. Eski Başbakan Sabah, Havalli ve El-Ahmedi valiliğinin yanı sıra Sosyal İşler, Çalışma, Medya, İçişleri, Savunma ve Başbakan Yardımcılığı da dahil olmak üzere bir çok kademede görev yapmıştı.