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Eski polislere FETÖ'den hapis cezası

Malatya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan eski polislerden biri 6 yıl 3 ay, diğeri 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
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Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen tutuklu sanıklardan eski polis memuru Ahmet Akçakoca'ya "Silahlı terör örgütü üyesi" olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanık Akçakoca, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Mahkeme, ''ByLock'' kullanan ve tutuklu yargılanan eski polis memuru Zahit Baydaş'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devam etmesini hükmetti.

Kaynak: AA

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