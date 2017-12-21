Eski rektöre FETÖ'den hapis cezası

21 Aralık 2017

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in özel dişçisi olduğu iddia edilen, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Abdulkadir Şengün, terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Şengün ile avukatı katıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak görev yaptığı dönemde Turgut Özal Üniversitesinden teklif aldığını dile getiren Şengün, "Ankara'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı bir üniversitenin terör örgütüyle bağlantılı olabileceğini" düşünemediğini, üniversitenin mütevelli heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından teklifi kabul ettiğini belirtti.

ByLock kullandığı iddiasını reddeden Şengün, iddianamedeki IMEI numarasının kullandığı telefona ait olmadığını öne sürdü.

ABD'ye bilimsel konferanslara katılmak için gittiğini belirten Abdulkadir Şengün, Gülen'in özel dişçisi olduğu yönündeki iddiaya ilişkin, "Bu, asılsız ve yersiz bir iddia. Diş hekimleri birçok alet edevat kullanıyor. Bir hekimin hiçbir malzemesi olmadan hasta muayene etmesi söz konusu olamaz. ABD'ye gittim ama Pensilvanya'ya hiç gitmedim." dedi.

Savcılık mütalaasının ardından son sözü sorulan Şengün, suçsuz olduğunu ve FETÖ ile hiçbir irtibatının bulunmadığını öne sürerek beraatını talep etti.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme, Şengün'ü terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA