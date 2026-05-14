Eskişehir Tepebaşı Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yer aldığı belirtildi.

Soruşturmanın; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, Vergi Denetim Kurulu raporları, bilirkişi incelemeleri, polis kriminal raporları, HTS ve baz analiz kayıtları, banka hareketleri, kripto varlık hesapları ile belediyeye ait muhasebe kayıtları doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

İhalelerde usulsüzlük iddiası

Açıklamada, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Sahte teklif mektupları ve gerçeğe aykırı faturalar düzenlenerek haksız kazanç elde edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, bu yöntemle belediyenin zarara uğratıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, belediye görevlileri ile bazı şirket yetkililerinin iştirak halinde zimmet suçunu işlediğine yönelik tespitler bulunduğunu bildirdi.

Mal varlıklarına el konuldu

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve bazı şirketlere ait mal varlıklarına, 5549 sayılı yasa kapsamında el konulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında belediye çalışanı 33 kişi ile şirket yetkilileri ve diğer şüphelilerden oluşan toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.