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Eskişehir'deki bıçaklı saldırgana tutuklama talebi

Eskişehir'de yüzü maskeli bir şekilde sokağa çıkarak 5 kişiyi bıçaklayan zanlı bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten soruşturma yürütülen zanlı, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Arda K., dün kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle beş kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K., bugün Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten soruşturma yürütülen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.