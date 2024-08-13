Eskişehir'deki bıçaklı saldırgana tutuklama talebi
Eskişehir'de yüzü maskeli bir şekilde sokağa çıkarak 5 kişiyi bıçaklayan zanlı bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten soruşturma yürütülen zanlı, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Arda K., dün kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle beş kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K., bugün Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten soruşturma yürütülen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.