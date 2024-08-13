Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda yaralananların durumu iyi; zanlı sorgulanıyor

Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Arda K., dün kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle Tepebaşı ilçesinde bir çay bahçesine gitti.

Arda K. burada önüne çıkan herkese saldırdı, bazılarını da kovaladı. Saldırıda beş kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Suç kaydı yokmuş

Eskişehir Valili, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.