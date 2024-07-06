EURO 2024'te çeyrek final maçında Türkiye attı; Erdoğan'ın sevinci dikkat çekti
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'yla karşılaşırken, ilk yarıyı önde kapattı. Maçı seyreden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samet'in golünden sonraki sevinci kameralar takıldı.
Haber Merkezi
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Türkiye, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün Hollanda'yla çeyrek final maçına çıktı. Millilerin golünü 35'inci dakikada Samet Akaydın kaydetti.
Golün ardından tribündeki binlerce Türk taraftar büyük mutluluk yaşarken, maçı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da golden sonra büyük sevinç yaşadı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı.