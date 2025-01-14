Evlilik kredisi 2025 e-devlet başvuru ekranı! (Evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı)

2025 yılını Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bu konuda önemli bir müjde açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre gerekli şartları taşıyan kişilere evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi miktarı ise 150 bin TL olarak duyuruldu.

Evlilik kredisi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan evlilik kredisi, belirli yaş grubunda bulunan ve belirli şartları taşıyan kişilere verilecek 150 bin TL desteği ifade ediyor. Kredi iki yıl boyunca geri ödemesiz ve faizsiz olacak. 48 ay vadeyle verilecek evlilik kredisini alabilmek için aranan şartlar da belli oldu.

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Belirli şartları taşıyan gençlerin evlilik kredisi başvuruları dün itibariyle alınırken, son tarih belirlenmedi. Ayrıca başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Başvurunun ardından ilgili bakanlık şartların taşınıp taşınmadığını kontrol edecek.

Evlilik kredisi başvuru şartları (Kimler evlilik kredisi alabilir)

150 bin TL'lik evlilik kredisine başvurabilmek için aranan şartlar ve başvuru koşulları da duyuruldu. Buna göre şartlar şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.

* Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

* Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

* Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak.

* Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.

* Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.

* Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

* Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

* Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

Evlilik kredisi süreci nasıl işliyor?

Krediye başvuran gençler evlilik öncesi eğitime katılacak, sonra da resmi nikahları beklenecek. Nikahtan sonra yine e-Devlet'ten beyan verilecek. Takip eden ay kredi hesaplara yatacak. Nikahın 30 gün içinde bildirilmesi gerekiyor.