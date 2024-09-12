Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen ve ExxenSpor’a zam geldi. Platformun kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postasına göre, 12 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar açıklandı. Buna göre Exxen'in hem reklamlı hem de reklamsız üyelik paketlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Zam öncesi ve sonrası olmak üzere Exxen ve ExxenSpor aboneliklerine yönelik fiyatlandırmalar şöyle:

Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye yükseldi. Reklamsız Exxen aboneliği ise 179,00 TL'den 223,90 TL'ye çıktı. Reklamlı ExxenSpor paketi 289,50 TL'den 327,90 TL'ye, reklamsız ExxenSpor paketi ise 239,00 TL'den 390,90 TL'ye yükseldi.

Exxen güncel abonelik fiyatları

* Reklamlı Exxen üyeliği: 129,00 TL > 160,90 TL

* Reklamsız Exxen üyeliği: 179,00 TL > 223,90 TL

* Reklamlı ExxenSpor üyeliği: 289,50 TL > 327,90 TL

* Reklamsız ExxenSpor üyeliği: 239,00 TL > 390,90 TL