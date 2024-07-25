Eylem Tok Türkiye'ye iade mi ediliyor? Taslak metin ortaya çıktı

Türkiye’de gündem olan kaza 1 Mart’ta İstanbul Eyüpsultan ilçesinde yaşanmıştı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, lüks aracıyla, arızalanan ATV’nin onarımı için yol kenarında bekleyen beş kişiye çarpmıştı. Cinayet gibi kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Anne Eylem Tok kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u önce Mısır’a, sonrasında ABD’ye kaçırmıştı.

ABD'de yakalanan Timur Cihantimur ile Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Boston Bölge Mahkemesi'nde sürerken, Türkiye'nin aylardır konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Voice of America’dan gazeteci Mehmet Sümer ve Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için taslak karar yazıldı.

Eylem Tok dosyasına, savcının önerilen karar metni olarak, altında yargıç Donald L. Cabell’ın adının bulunduğu bir metin girdi. 11 Eylül'de yapılacak duruşma olmuş gibi yazılan metinde, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildiği ifade ediliyor.

Söz konusu metnin sonuç bölümünde "BU NEDENLE, 18 U.S.C. § 3184 ve yukarıdaki bulgular uyarınca, Kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum" ifadeleri yer alıyor.