EYT teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.
Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi tamamlanarak, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif, komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından da Resmi Gazete'de yayınlanacak.
Belirlenen kriterlere uyan kişiler, emekli olma imkanına kavuşacak, ardından da emeklilik müracaatı başlayacak.
Kısa kısa
- EYT'de yaş sınırı aranmayacak.
- Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli.
- Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.
- Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler SGK ve e-Devlet'ten başvurabilecek.
- Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak.
- Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.
- Teklifin bu ay içinde yasalaşması, EYT'lilere ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.