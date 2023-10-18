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Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler tekrardan başladı

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saattir yapılamayan seferler yeniden başladı.

Haber Merkezi
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Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saattir yapılamayan seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.

Teleferik hattında yaklaşık 8 saat süren teknik arızanın ardından yapılan yeni paylaşımda ise seferlerin başladığı duyuruldu.