Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler tekrardan başladı
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saattir yapılamayan seferler yeniden başladı.
Haber Merkezi
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Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında teknik arıza nedeniyle yaklaşık 8 saattir yapılamayan seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.
Teleferik hattında yaklaşık 8 saat süren teknik arızanın ardından yapılan yeni paylaşımda ise seferlerin başladığı duyuruldu.