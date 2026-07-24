Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar dahilinde, Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında; suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da yer aldığı toplam 3 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığa getirildi. 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 kişi hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi.