Eyüp'ün ismi değişti

20 Ekim 2017

İstanbul’un ilçesi Eyüp’ün adının “Eyüpsultan” olarak değiştirilmesi ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının“Eyüpsultan” olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Kıymetli hemşehrilerimiz, ilçemizin ismi artık Eyüpsultan olmuştur. Hayırlı olsun” dedi.

“Yaşama aidiyet bilincini artıracak”

Başkan Remzi Aydın, Eyüp ilçesinin isminin “Eyüpsultan” olarak değiştirilmesini içeren kanun tasarısına ilişkin, "İsmin değişmesi ilçede yaşama aidiyet bilincinin artırılması konusundaki vizyonumuza ve çabamıza katkı sağlayacak" dedi.

“Eyüpsultan olarak telaffuz ediyorduk”

Kendi aralarında konuşurken ilçenin ismini “Eyüpsultan” olarak telaffuz ettiklerini dile getiren Aydın, “İlçemiz kurulurken resmi olarak adı Eyüp olarak kurulmuş. Bu bir eksiklik idi. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesiyle Eyüp Belediyesi olarak bu konuda bir girişimde bulunduk. Bölge milletvekillerimizle bir önerge haline getirdik” diye konuştu.

Kaynak: İHA