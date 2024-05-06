Fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak öldü
Kocaeli'de, pres makinesine sıkışan fabrika sahibi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.