Fahrettin Koca kimdir? Kaç yaşında nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak?

Yeni kabinenin de açıklanmasıyla beraber Fahrettin Koca'nın biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Fahrettin Koca kimdir? Yaşı kaç? Nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak? İşte detayları...

Fahrettin Koca kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

1965'te Konya'da doğan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Fahrettin Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar attı.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.

Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, bugün açıklanan yeni kabinede de bu görevini sürdürecek.

Fahrettin Koca evli mi?

İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

Fahrettin Koca hangi bakanlıkta görev yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, 2018'den beri sürdürdüğü görevine devam edecek.