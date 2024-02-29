“Faiz aracı ile enflasyonla mücadele başarılı olmaz”

Meclis Toplantısı’nda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayicilerin mevcut ortamda orta ve uzun vadeli plan yapmakta zorlandıklarını ifade etti. Ardıç, “Yüksek enflasyon ve kredi maliyetleri, yatırım iştahımızı her geçen gün azaltmaktadır. İzmirli duayen sanayici Salih Esen’in de ifade ettiği gibi, yatırım sanayicinin oksijenidir. Bir sanayici yatırım yapmadığı zaman oksijensiz kalır. Önce çırpınır, bir an gelir bayılır, oksijen alamayınca da son nefesini verir.

Sonuçta her sanayici doğru tercihler noktasında yatırım yapmak ve büyümesini buna göre geliştirmek zorundadır. İş dünyasının uzun ve orta vadeli, dengeli bir strateji belirleyebilmesi için makroekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması şarttır. Sıkı para politikasının getirdiği yüksek faiz maliyetleri nedeniyle yatırımlarda problem yaşıyoruz. Yatırımların gayrisafi milli hasıla içindeki payı azalıyor” diye konuştu.

“Verimsiz kamu harcamaları azaltılmalı”

Hem arz hem talep kaynaklı enflasyonist etkilerin var olmaya devam ettiğini belirten Ardıç, “Sıkı para politikasına sıkı maliye politikasının da eşlik etmesi gerekmektedir. Fakat maliye politikasında yeterince sıkılaştırma yapılamadığını görüyoruz” dedi.

Politika faizi yüzde 45 seviyesinde kalırken, Türkiye'nin para arzının yıllık yüzde 65’in üzerinde artışa devam etiğine dikkat çeken Ardıç, “Para arzını kontrol etmeden sadece faiz aracı ile enflasyonla mücadelenin çok da başarılı olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Gelir artırıcı vergisel tedbirler alınırken harcama azaltıcı tedbirlerin görülmediğini belirten Ardıç, şöyle devam etti: “Kamu harcamalarının rasyonel gerekçelere dayanan, etkinlik ve verimlilik çerçevesinde gözden geçirilmesi ve bir plan dâhilinde verimsiz harcamaların azaltılması iş dünyası olarak beklentimizdir.

Sonuç olarak, enflasyonla mücadelede, refah artışı ve sürdürülebilir bir büyüme için tek başına para politikası yeterli olmuyor. Bütünsel bir politika tercihinin ortaya konması ve kararlılıkla uygulanması gerekiyor.” Türk Lirası’nın reel değerinin 2023 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve bunun ihracat potansiyelini olumsuz etkilediğini belirten Ardıç, “Lakin ihracatta rekabet üstünlüğünü sağlayan tek faktör kur artışları değildir. Biz ihracatçılar olarak öz eleştiri yapmak zorundayız. Şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. İhracatımız kırılan rekorlara rağmen yeterli seviyede değildir. Ar-Ge, dijitalleşme, inovasyon ve patentin önemi her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

“ASO-SEM’in benzerini büyükşehirde yapacağız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanayi bölgelerin altyapı sorunlarının çözümü için bundan sonra da çalışmaya devam edecekleri ve sanayicilere destek olacakları mesajı verdi. Yavaş, sanayinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) benzeri bir modeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de hayata geçireceklerini söyledi. Yeniden seçilmesi durumunda Ankara’da hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan Yavaş, sanayicilere endüstriyel tarım sektörüne yatırım yapmaları tavsiyesinde de bulundu. ASO Meclis Üyelerinin yerel yönetimlere ilişkin sorun ve taleplerini de dinleyen Yavaş, soruları da yanıtladı.